Der Neuburger Pfarrer Herbert Kohler ist ein ewiges Kind der Berge

Plus Am 1. Januar 2012 trat Herbert Kohler das Amt als neuer Neuburger Stadtpfarrer an. Was dem 55-Jährigen aus den vergangenen zehn Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist und warum ihm die Menschlichkeit so wichtig ist.

Von Katrin Kretzmann

Der neue Stadtpfarrer in Neuburg ist nicht erschienen. Diese Nachricht erhielt Herbert Kohler im September 2011 mit einem Anruf. Er war gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt, saß damals noch im Priesterseminar in Augsburg und betreute die Studenten. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass sein Telefon bald erneut klingeln könnte – und zwei später Wochen kam tatsächlich ein Anruf vom Bischof. Nach etwas Bedenkzeit sagte der gebürtige Allgäuer zu und übernahm zum 1. Januar 2012 die Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Heilig Geist – und blickt nun, zehn Jahre später, auf eine bewegte Zeit zurück.

