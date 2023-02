Neuburg

18:06 Uhr

Herbie Hancocks verblüfft im Birdland mit Pianonoten für die Gitarre

Lionel Loueke spielte im Birdland in Neuburg ein Solokonzert.

Plus Lionel Loueke bezaubert mit einem verblüffenden Soloprogramm den Birdland Jazzclub und haucht den legendären Kompositionen seines Mentors neues Leben ein.

Von Reinhard Köchl

Es begab sich 1991, der Jazz war gerade erst in den Hofapothekenkeller eingezogen und für viele noch ein unbekanntes Mysterium voller Rätsel, da kam einer aus Amerika nach Neuburg, der das Brandzeichen „Weltklasse“ trug, Gitarre spielte, sich ganz allein auf die Bühne setzte und einfach zu spielen begann. Nicht gerade die halbe Stadt, aber doch eine ziemlich große Menge Menschen war neugierig und drängte ins Gewölbe, um den Jazzstar zu sehen und zu hören, auch weil er als damaliger Sideman von Oscar Peterson über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügte. Joe Pass – so viel steht fest – bestritt das Konzert mit dem bis heute größten Publikumszuspruch in der Kellerära des Clubs. Ein Gitarrist ohne Begleitung. Und ein Meilenstein.

