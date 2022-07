Heribert Kaiser verabschiedet: Er hat die MWS mit Herz und Humor geführt

Plus Heribert Kaiser erhält viel Lob für seinen Stil an der Maria-Ward-Schule Neuburg. Musik und Emotionen begleiteten den Abschied des Rektors kurz vor dem Wechsel nach Donauwörth.

Er ist Hühnerpate, spielt Ukulele, boxt und hat FC-Bayern-Trikots an seiner Schule verboten. Heribert Kaiser war der „etwas andere“ Schulleiter. Der Abschied von der Neuburger Maria-Ward-Realschule hat ihn emotional doch „etwas mitgenommen“.