Männer schikanieren Mithäftlinge in Herrenwörth: Jetzt müssen sie länger sitzen

Plus Zwei Insassen der JVA Neuburg-Herrenwörth haben Mithäftlinge zum Teil brutal schikaniert. Das Amtsgericht hat die beiden Männer nun verurteilt.

Weil sie Mitgefangene in der JVA Neuburg-Herrenwörth schikaniert, bedroht und zum Teil verletzt haben, hat das Neuburger Amtsgericht zwei Männer verurteilt. In der nicht-öffentlichen Sitzung vor dem Jugendschöffengericht kamen mehrere Taten zur Sprache, unter anderem Bedrohung, vorsätzliche Körperverletzung und sexuelle Nötigung.