Herrscht in Neuburg Stillstand statt Wandel?

Bei einer Gesprächsrunde der Freien Wähler in Neuburg wurde eine Person besonders kritisiert. Sie würde Lösungsansätze blockieren.

Eine Stadt im Wandel. Wirklich? Nach Ansicht einiger Geschäftsleute jedenfalls herrscht seit mehreren Jahren in Neuburg Stillstand, und das werde sich auch trotz des vielversprechenden Engagements der „Neuburger Zukunftswerkstatt“, die Zweiter Bürgermeister Hans Habermeyer bei einem Informationsabend der Freien Wähler vorstellte, in absehbarer Zeit nicht ändern. Konkret geht es um die Leerstände, den Schrannenplatz und das Donauufer – allesamt Schwerpunkte, über die sich rund 50 Menschen Gedanken gemacht haben und die kürzlich im Stadtrat vorgestellt worden waren.

Kritik am Oberbürgermeister bei Gesprächsrunde der Freien Wähler Neuburg

Für die ehemalige Stadt- und Kreisrätin Anita Kerner ein sich ständig wiederholender Prozess mit immer demselben Ergebnis. „Solche Ideen hat es schon vor 15 Jahren gegeben“, warf die Geschäftsfrau ein. „Aber die Verwaltung hat bislang alles abgebügelt.“ Sie könne sich nicht erklären, warum die Entscheider in der Politik regelmäßig Lösungsansätze blockieren, während die Leerstände dramatische Ausmaße annehmen würden. „Möglicherweise denken sie ja an ihre Wiederwahl.“

Auch Horst Winter und Thomas Holatko zeigten sich mit der fehlenden Innovationsbereitschaft unzufrieden, wobei Habermeyer die Verwaltung vor der Kritik in Schutz nahm. Er habe nicht den Eindruck, dass dort etwas auf die lange Bank geschoben werde. Vielmehr drehte es sich an diesem Abend stets um eine bestimmte Person „deren Name niemand ausspricht“ (FW-Vorsitzender Florian Herold) – wobei es sich dabei augenscheinlich um Oberbürgermeister Bernhard Gmehling handelte.

Bürgermeister Habermeyer begrüßte jedenfalls die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt ausdrücklich und will diese unbedingt in den Mittelpunkt der Diskussion rücken, wie es mit der Innenstadt weitergehen soll. Angesichts einer Umfrage, wonach zwischen 2015 und 2021 rund 30 Prozent der jüngeren Bürger das Interesse an der Einkaufsstadt Neuburg verloren hätten, sagte Habermeyer: „Wir können den Kunden nicht ändern. Wir sollten besser unsere Energie auf eine Änderung der örtlichen Situation verwenden." Herold formulierte es so: „Wir müssen uns von dem Gedanken trennen, etwas zu erhalten.“