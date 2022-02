Neuburg

Herwig Gradischnig und Claus Koch im Birdland: „Old fashioned“, aber gut

Plus Herwig Gradischnig und Claus Koch spielen mit ihren Mitstreitern ein emotionales Frage-Antwortspiel im Neuburger Birdland. Ihr Stil mag „retro“ sein. Doch Qualität bleibt zeitlos.

Von Reinhard Köchl

In der Nachkriegsära begann der Krieg im Jazz. Er trug den blumigen Namen „Tenor Battle“, war eine explosive, testosteronhaltige, aggressive Schlacht auf offener Bühne zwischen gestandenen Männern, Alphatieren, die um nahezu jeden Preis beweisen wollten, dass nur sie die Besten waren: Komm her, ich blas dich an die Wand! Zum Glück gehören diese Zeiten längst der Vergangenheit an. Wenn sich heute zwei Tenorsaxofonisten wie der Österreicher Herwig Gradischnig und der Deutsche Claus Koch mit ihren Mitstreitern im Neuburger Birdland-Jazzclub begegnen, dann duellieren sie sich nicht mehr, sondern bestreiten ein emotionales Frage-Antwortspiel auf fast intellektueller Ebene. Dies nennen sie dann würdevoll „Council“, was so viel bedeutet wie Ratsversammlung oder Kollegium, religiös interpretiert könnte man es auch Konzil nennen. Nichts Feindseliges also, sondern etwas Vereinendes.

