Feuerwehrübung am Donauhang

Am Kirchberg in Joshofen übten die Nord-Feuerwehren Bittenbrunn, Bergen, Gietlhausen, Joshofen und Ried-Hesselohe den Einsatz gegen einen fiktiven Waldbrand. Die Aufgabe bestand darin, möglichst rasch eine ausreichende Wasserversorgung aus dem Ort - und bei Bedarf auch aus der Donau - aufzubauen. Die Wehren benutzten dazu neben Hydranten eine Wasserreserve in Joshofen. Kreisbrandmeister Peter Zwanzig und Kreisbrandinspektor Alois Speth bescheinigten den freiwilligen Wehren gute Arbeit. Text/Foto: Winfried Rein