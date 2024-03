Hier gehen Hund und Herrchen als Team in die Schule

Die Hundefreunde Neuburg gibt es seit 1938. Doch der Verein will neu durchstarten und sucht Hundebesitzer, die mit ihren Tieren trainieren wollen.

Die Hundefreunde Neuburg möchten neu durchstarten und bieten ab sofort für Interessierte wieder neue Kurse in der "Hundeschule" an. In den vergangenen Jahre hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie und einigen Hochwasser-Problemen die Zahl der Mitglieder und Teilnehmer reduziert. Jetzt aber stellt sich der Verein neu auf, hat im Januar einen neuen Vorstand gewählt und seine Internetpräsenz auf den neuesten Stand gebracht. "Mit unseren Kursen und dem Training fördern wir die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen den Hundeführern und ihren Vierbeinern", beschreibt Hans-Jürgen Schweier von den Hundefreunden die Zielsetzung der Gruppe.

Hundefreunde Neuburg trainieren mit Hund und Besitzer

Die Mitglieder haben bereits erste Erziehungs- und Sozialisations-Spaziergänge absolviert. Beim Social-Walk“ werden konkrete Übungen für einen besseren Alltag eingebaut und in der Gruppe gelernt und aufgefrischt. Es sind zehn Kernelemente in das Training integriert und ein besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, dass ein „aktives Laufen“ mit dem Hund im Team erfolgt und kein bloßes „Dahinschlendern“.

Auch das richtige Verhalten im Verkehr und am Straßenrand wird im Verein geübt. Foto: Hans-Jürgen Schweier

Durch das fokussierte Üben grenzen sich die Hundefreunde Neuburg bewusst von sonstigen Hundespaziergängen ab. Hier wird nicht nur im Gänsemarsch gelaufen und außerdem ist jeweils ein Theorieteil dabei. Die Tiere lernen Handlungsalternativen für den Alltag und Grundkommandos für ein gutes Benehmen Die Aktivität in der Gruppe und die Übungen führen durch die „Bewegung in den Gerüchen und Duftspuren“ schneller zu einer Vertrautheit als stures Training auf einem Platz. Daher: Ausprobieren und mitmachen. Auch für Nicht-Vereinsmitglieder gibt es die Möglichkeit, an der Beziehungs- und Erziehungsarbeit teilzunehmen. Treffen ist jeden Samstag von 14 Uhr bis 15 Uhr, im Vereinsheim an der Ringmeierbucht (hinterm Überlauf).

Im März startet bei den Hundefreunden Neuburg ein neuer Kurs

Ein Kombi-Basis-Kurs namens „Fun & Work“ startet im März. Das Besondere an diesem Kurs ist der Verbund der drei Elemente Theorie, Praxis und Spiel. Theorie wird am Anfang für etwa zehn Minuten besprochen und dann geht es über in die konkrete Praxis mit den Trainern und den anderen Hundeteams in der Gruppe. Das dritte Element ist das Spiel. Die Hundefreunde Neuburg wollen sich in diesem Kurs auf das Lernen verschiedener Spielvarianten konzentrieren, dadurch den Kurs auflockern und damit vor allem die Beziehung mit den Hundeführern festigen und stärken.

Bei den Hundefreunden Neuburg sind alle Hunderassen willkommen, außer „Raufer“, die sind weniger erwünscht. Nach dem Training ab 16.30 Uhr ruhen die Tiere, derweil können sich Frauchen und Herrchen stärken und im netten Kreis darüber ratschen. Die Hundefreunde nennen diesen Austausch „Hundewissen am Stammtisch“. (AZ)

Info: Kontakt über die Internetseite www.hundefreunde-neuburg.de oder telefonische Anmeldung unter 01512/592 47 14.