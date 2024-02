Neuburg

vor 24 Min.

"Hier ist Top Gun zu Hause": Ministerpräsident Söder würdigt Einsatz des Neuburger Geschwaders

Von Kommodore Oberst Jürgen Schönhöfer (r.) sowie dem Kommandeur Fliegende Gruppe gab es für Bayerns Ministerpräsident eine kleine Führung durch die Hallen des Neuburger Geschwaders – und der Landesvater zeigte sich am Ende begeistert.

Plus Für die Streitkräfte des Neuburger Geschwaders geht es im Rahmen der Nato-Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum" nach Lettland. Zum Abschiedsappell kam auch Ministerpräsident Markus Söder.

Von Katrin Kretzmann

Nach seinem kurzen Rundgang über den Fliegerhorst in Neuburg-Zell am Montagnachmittag legte Markus Söder ein kleines Geständnis ab: "Ich muss zugeben, dass ich schon ein bisschen neidisch geworden bin." Er habe zwar auch bei der Bundeswehr gedient, "aber nur beim Heer, und dort bin ich Lkw gefahren, die Fliegerei ist sicherlich spannender". Der bayerische Ministerpräsident war aber nicht für eine Führung zum Taktischen Luftwaffengeschwader 74 nach Neuburg gekommen. Der Landesvater war Gast des Verabschiedungsappells des Verbandes, denn für die Soldatinnen und Soldaten geht es im Rahmen der Nato-Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum" nach Lettland.

Für fünf Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg ging es am Montag nach Lettland. Dort beteiligt sich der Verband bis Ende des Jahres an der Nato-Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum". Beim Verabschiedungsappell war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Gast. Foto: Germaine Nassal/Taktisches Luftwaffengeschwader 74

Das Neuburger Geschwader sei einer der besten Verbände der deutschen Luftwaffe, "hier ist Top Gun, hier sind die Mavericks zu Hause", sagte Söder. Das Thema Landes- und Bündnisverteidigung sei aktueller denn je, die Herausforderungen veränderten sich grundlegend, und ohne Luftwaffe funktioniere sie nicht. Die Truppe in Neuburg sei hervorragend ausgebildet, "darauf können wir wirklich stolz sein". Dennoch brauche es mehr Unterstützung, mehr Material, eine bessere und stabilere Ausrüstung und am Ende auch mehr Geld. "Die Bundeswehr muss in ihrer vollen Breite einsatzfähig sein, nicht nur für punktuelle Einsätze", betonte der Ministerpräsident, der sich auch für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausspricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen