Hier kann man ausrechnen, wie sehr man selbst das Klima belastet

Schülerinnen und Schüler der Fach- und Berufsoberschule Neuburg ermöglichen auf der Energiesparmesse, den eigenen CO₂-Fußabdruck zu berechnen.

Die Unterstützung der Energiesparmesse durch die Fach- und Berufsoberschule Neuburg als „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“ hat schon eine lange Tradition. In diesem Jahr widmeten sich die Schülerinnen und Schüler der Technik-Abschlussklasse gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten der FOS/BOS, Cornelia Euringer-Klose, unserem CO₂-Fußabdruck. Denn die Zahlen des Bundesumweltamtes sind erschreckend: Während weltweit jede Person im Schnitt jährlich 4,7 Tonnen CO₂ freisetzt, waren es in Deutschland im Jahr 2023 etwa 10,5 Tonnen CO₂. Dabei verträgt die Erde auf Dauer nur eine Tonne CO₂ pro Bewohner – das ist die Menge, an die wir uns halten sollten, wenn wir Umwelt und Klima auch für kommende Generationen erhalten wollen.

CO₂-Fußabdruck auf der Neuburger Energiesparmesse berechnen lassen

Dies nahmen die Abiturienten zum Anlass, unterschiedliche Onlineplattformen zur Berechnung der eigenen CO₂-Emissionen genau unter die Lupe zu nehmen. Auf der Energiesparmesse am 2. und 3. März im Audi driving experience center in Neuburg bieten sie den Besuchern an, den eigenen CO₂-Fußabdruck mithilfe von geeigneten Plattformen zu ermitteln. Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, der wird erstaunt sein, dass wir in allen Bereichen des Lebens CO₂ oder sogar noch um ein Vielfaches schädlichere Klimagase wie Methan, Lachgas oder halogenierte Kohlenwasserstoffe erzeugen. Konsum, Ernährung, Wohnen und Mobilität – überall setzen wir diese schädlichen Stoffe frei.

Die Schülerinnen und Schüler lassen aber die Interessierten nicht mit ihren ermittelten Zahlen allein, sondern geben auch Anregungen, wie der erzeugte Ausstoß des schädlichen Klimagases reduziert werden kann. Mit am Stand ist auch Jonas Galdirs mit der gemeinnützigen CO₂-regio aus Sandizell, die eine Möglichkeit bietet, den eigenen CO₂-Fußabdruck durch Moorschutzprojekte direkt vor Ort zu kompensieren. (AZ)