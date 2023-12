Neuburg

vor 47 Min.

Hier kann an Weihnachten nach der Bescherung in Neuburg gefeiert werden

Auch in diesem Jahr hat das Hertlain an allen Weihnachtstagen geöffnet

Von Adrian Hauk Artikel anhören Shape

Wer am späteren Heiligabend noch Lust hat, wegzugehen, hat dazu in Neuburg verschiedene Möglichkeiten. Hier ein Überblick, was in Kneipen und Bars geboten ist.

Wer den Heiligabend keinesfalls auf der Couch beenden will, sondern nach der Bescherung Lust hat, auszugehen, hat in Neuburg gleich mehrere Möglichkeiten. Hier ein Überblick, welche Kneipen und Bars am 24. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen in Neuburg geöffnet haben. Hier kann an Heiligabend in Neuburg gefeiert werden Das Hertlein ist wohl selten so gut besucht wie an Heiligabend . Viele, die zu Weihnachten ihrer Heimatstadt einen Besuch abstatten, treffen sich am 24. Dezember ab 22 Uhr auf ein Bier in der Tanzbar am Donaukai. "Es ist einfach eine großes Zusammenkommen", sagt Pächter Sebastian Bollinger . Der Abend ist quasi ein Selbstläufer, Musik der 80er, 90er und mehr wartet auf die Gäste. Bis 5 Uhr kann gefeiert werden, vielleicht sogar länger. Das Fly hat an Heiligabend einen ganz besonderen DJ zu bieten. So tritt DJ Sonix, der als einer der besten DJ's in Süddeutschland gilt, mit einem Mix aus Hip-Hop und den neuesten Charts auf. Beginn ist um 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer früh kommt, wird mit der Happy Hour von 22 bis 24 Uhr belohnt.





hat an einen ganz besonderen DJ zu bieten. So tritt DJ Sonix, der als einer der besten DJ's in gilt, mit einem Mix aus Hip-Hop und den neuesten Charts auf. Beginn ist um 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer früh kommt, wird mit der Happy Hour von 22 bis 24 Uhr belohnt. Im Bootshaus kommen Technofans an Heiligabend auf ihre Kosten. Ab 23 Uhr findet die Holy Techno Party von den "Visionäre" statt. Die "Visionäre" sind zwei junge DJs aus Neuburg, die mit ihrem melodischen Techno schon öfter Gast im Bootshaus und Fly zu Gast waren. Das Bootshaus hat zuvor von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet.





kommen Technofans an auf ihre Kosten. Ab 23 Uhr findet die Holy Techno Party von den "Visionäre" statt. Die "Visionäre" sind zwei junge DJs aus Neuburg, die mit ihrem melodischen Techno schon öfter Gast im Bootshaus und Fly zu Gast waren. Das Bootshaus hat zuvor von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet. Die Wichtelhütte hat an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

hat an von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Auch "die Bar" hat an Heilig Abend ab 22 Uhr geöffnet und verwöhnt alle Besucher mit Rock.

Party im Hertlein Foto: Sebastian Bollinger

Hier kann am ersten Weihnachtsfeiertag in Neuburg gefeiert werden Zu einem besonderen Event mit DJs und Kunst sind alle Interessierten am 25. Dezember im Hertlein eingeladen. Start ist um 22 Uhr. Die drei Djs unter den Künstlernamen Click+Click, Simon Sameson und Mel.O.D legen an diesem Abend auf. Für die visuelle Untermalung sorgt Kunst der Neuburgerin Petra Fürst. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Holiyay Dance Club" und ist für jedermann.

eingeladen. Start ist um 22 Uhr. Die drei Djs unter den Künstlernamen Click+Click, Simon Sameson und Mel.O.D legen an diesem Abend auf. Für die visuelle Untermalung sorgt Kunst der Neuburgerin Petra Fürst. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Holiyay Dance Club" und ist für jedermann. Das Fly ist am ersten Weihnachtstag ebenfalls geöffnet. So hat man die Möglichkeit seinen Abend zu "Classics, die auf keiner Party fehlen dürfen" abzurunden. Beginn ist um 22 Uhr.

ist am ebenfalls geöffnet. So hat man die Möglichkeit seinen Abend zu "Classics, die auf keiner Party fehlen dürfen" abzurunden. Beginn ist um 22 Uhr. Am 25. Dezember kann auch in der "die Bar" ausgelassen ab 21 Uhr zu Rock gefeiert werden. Hie r k an n am zweiten Weihnachtsfeiertag in Neuburg gefeiert werden Das Hertlein feiert Geburtstag und wird 56 Jahre alt. Die "traditionelle Geburtstagsfeier" findet am Dienstag, 26. Dezember, ab 22 Uhr statt. Es gibt 80er, 90er und "jede Menge olle Kamellen und beliebte Klassiker", wie es Pächter Sebastian Bollinger nennt. Geladen ist jeder, der vorbeischauen möchte.

feiert Geburtstag und wird 56 Jahre alt. Die "traditionelle Geburtstagsfeier" findet am Dienstag, 26. Dezember, ab 22 Uhr statt. Es gibt 80er, 90er und "jede Menge olle Kamellen und beliebte Klassiker", wie es Pächter nennt. Geladen ist jeder, der vorbeischauen möchte. Auch am zweiten Weihnachtstag hat das Fly geöffnet. Zu Charts sowie Klassikern darf hier ebenfalls ab 22 Uhr bis 5 Uhr gefeiert werden.

Themen folgen