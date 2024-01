Hier machen die Neuburger ein Faschings-Schnäppchen

In Neuburg fand wieder der Second-Hand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung statt. Wie der Zulauf war und wohin das Geld in diesem Jahr gespendet wird.

Schon vor dem geplanten Start um 16 Uhr drängten sich große sowie kleine Faschingsfans in den Pfarrsaal Heilig Geist, um das perfekte Faschingskostüm für die diesjährige Faschingssaison zu finden. Acht große Kleiderständer, vollgepackt mit den verschiedensten Kostümen für alle Altersklassen, waren im Voraus aufgebaut worden. Dazu lagen zahlreiche Hüte, Tücher sowie Schmuck und zusätzliche Accessoires auf den Verkaufstischen. Von Spiderman bis zu einer Perücke aus den 80ern fehlt nichts. Eifrig probieren Kinder sowie Erwachsene die verschiedensten Kostüme an, um das passende Gewand für die Faschingssaison zu finden.

Zum mittlerweile 16. Mal findet der Faschingsmarkt statt. Das Fazit ist bereits nach der ersten der drei geöffneten Stunden wieder einmal positiv. Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist der Zulauf sehr groß. "Unsere Aktion ist mittlerweile bekannt und erreicht jedes Jahr wieder viele Faschingsbegeisterte", weiß Caroline Schönfelder, die mit Rosi Böhm den Verkauf leitet. Die beiden Freiwilligen vom Frauenbund übernehmen weiterin den großen Faschingsmarkt. "Uns macht es einfach Spaß, etwas für den guten Zweck zu tun", meint Schönfelder.

Der Faschingsmarkt in Heilig Geist ist ein Geheimtipp günstige Kostüme

Ohne Ehrenamtlichkeit hätte die ganze Aktion nicht stattfinden können. So sammelte die Aktion Hoffnung aus der ganzen Region Augsburg und Umland aus Altkleidercontainern gespendete Faschingskostüme. Anschließend verteilte man die Kostüme an über 40 Standorte, an denen im Januar und Februar die Second-Hand-Faschingsmärkte stattfinden. Das gesammelte Geld wird von den Standorten an verschiedene Projekte gespendet. In Neuburg wird das Geld in diesem Jahr nach Bolivien gespendet, um das Kinderheim von Bischof Bittschi zu renovieren. "In den vergangenen Jahren sammelten wir jeweils um die 800 Euro. Auch in diesem Jahr erwarten wir eine ähnliche Summe", meint Böhm.

"Die Kostüme strecken sich in einer Preisspanne von 50 Cent bis zu 18 Euro und sind alle in einem hervorragenden Zustand", weiß Schönfelder. Vor allem Familien nutzen die niedrigen Preise, um ihr Faschingskostüm zu finden. So meint eine Mutter: "Meine Tochter ist jedes Jahr ziemlich wählerisch, was das Kostüm angeht. Zusätzlich ist sie nach einer Faschingssaison meistens schon aus ihrem Kostüm herausgewachsen. Der Second-Hand-Faschingsmarkt ist somit ideal für uns."

Aber auch Erwachsene werden fündig. "Dadurch, dass ich hier mein Kostüm preiswert finden kann und gleichzeitig mein Geld gespendet wird, komme ich seit Jahren zum Second-Hand-Faschingsmarkt", sagt ein älterer Herr, der sich für den Seniorenball einkleidet. Er werde, wie auch viele der anderen Besucherinnen und Besucher, wohl auch zur nächsten Faschingssaison wieder am Second-Hand-Faschingsmarkt sein Kostüm ergattern.