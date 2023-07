Hier wird gespielt, gestritten und gelacht: 60 Jahre Kindergarten St. Ulrich

Der Kindergarten St. Ulrich in Neuburg begeht seinen runden Geburtstag mit einem bunten Fest und einigen Ehrengästen. Die Hauptpersonen: die Kinder.

Viel Trubel herrschte im katholischen Kindergarten St. Ulrich an der Danziger Straße. Seit 60 Jahren wird dort gespielt, gelacht, gestritten, versöhnt, gesungen, geturnt und gemeinsam gegessen. Mit einer Jubiläumsfeier hat die Einrichtung an die Eröffnung im Jahr 1963 erinnert.

Die Idee zum Bau des Kindergartens in den damals neuen Stadtteil Ostend ging auf Stadtpfarrer Reiter aus der Pfarrei Heilig Geist zurück. „In unserem Kindergartenhaus gehen seit 60 Jahren Kinder ein und aus. Es wurde nur für sie gebaut, das sagen wir ganz stolz und laut“, mit diesem Begrüßungsgedicht brachte das Vorschulkind Franziska die Feierlichkeiten auf den Punkt. „60 Jahre Kindergarten, noch dazu im Ulrichsjahr, war für uns ein Grund zu feiern“, sagte die Kindergartenleiterin Stefanie Krucker.

60 Jahre Kindergarten St. Ulrich in Neuburg: Alle Konfessionen sind willkommen

„Jeder Tag, jede Situation und jedes Kind ist neu und einzigartig. So wie es ist – von Gott gewollt und von Mitarbeitern mit viel Liebe und Geduld begleitet“, betont Krucker. Stadtpfarrer Gerd Zühlke hat in seinen Worten besonders die Kinder hervorgehoben: „Die letzten werden die Ersten sein und damit die Wichtigsten – und das seid Ihr liebe Kinder“.

Die Ehrengäste zusammen mit der Leitung vom Kindergarten beim Festakt auf der Pfarrwiese von St. Ulrich: Sabine Schneider (stv. Landrätin, Bild von links), Matthias Enghuber (Kindergartenreferent, MdL), Hans Habermeyer (Bürgermeister Neuburg), Stefanie Krucker (Leiterin Kindergarten) und vom Elternbeirat Katrin Singer. Foto: Roland Habermeier

Die Trägerschaft des Kindergartens hat die Pfarrei St. Ulrich übernommen, die im nächsten Jahr ebenfalls auf das 60-jährige Bestehen zurückblicken kann. „Wir als Kirche haben die Aufgabe vom Evangelium her unseren Kindern in einer offenen Art und Weise – egal welcher Konfession oder Religion sie angehören – eine Heimat zu geben, wo sie sich wohlfühlen“, so Zühlke. Dies wird auch in dem farbenfrohen Logo zum Ausdruck gebracht, dass seit gut zehn Jahren die Einrichtung trägt. Er segnete die Kindergartenkerze. Geburtstagsgeschenke der Stadt Neuburg in Form von neuem Lesestoff überbrachte Bürgermeister Hans Habermeyer zusammen mit den Kindergartenreferenten Matthias Enghuber.

Elternbeiratsvorsitzende Katrin Singer dankte dem Personal des Kindergartens für die gute Betreuung. Mit einem Tanz der Kindergartenkinder zu der Musik von Andreas Bourani „Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben“ endete der offizielle Teil. Es folgte der Mittagstisch im Garten des Kindergartens. Für die Kinder gab es ein ausgefeiltes Rahmenprogramm mit allem, was ein Kinderherz begehrt.