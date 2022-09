"Hilferuf" aus dem Alten- und Pflegeheim St. Augustin in Neuburg

Prior, Heimleiter und Pflegedienstleiterin unterschreiben einen offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl und Erich Irlstorfer. Grund ist das neu verabschiedete Gesetz zum Infektionsschutz, das Pflegekräften große Sorgen macht.

Das neu verabschiedete Infektionsschutzgesetz würde Alten- und Pflegeheimen Auflagen vorgeben, die schwer oder gar nicht mehr umsetzbar seien – so zumindest die Einschätzung von Klaus Müller, Heimleiter des Pflegeheims St. Augustin in Neuburg. Die Sorgen der Pflegekräfte seien groß und würden derzeit in Abstimmung mit dem Verband katholischer Altenhilfen in Deutschland (VKAD) gegenüber der Politik benannt.

So wurden die Bedenken jüngst in einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer und Reinhard Brandl geäußert. Unterschrieben ist dieser von Gesamtleiter Pater Prior Benedikt Hau, Heimleiter Klaus Müller und Pflegedienstleiterin Nicole Schorer. Darin heißt es wörtlich: „Die Langzeitpflege ist an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Einrichtung St. Augustin arbeiten seit zweieinhalb Jahren der Pandemie über ihr Limit hinaus.“ Unzählige, sich ständig ändernde Verordnungen müssten umgesetzt werden und würden den Pflegealltag erheblich erschweren.

Coronainfektionen, Quarantäne, Erschöpfung und Weggang von Mitarbeitern: die Personalsituation in St. Augustin in Neuburg ist prekär

Des Weiteren ist in dem offenen Brief zu lesen: „Coronainfektionen und Quarantäne, Erschöpfung durch die Überarbeitung der letzten Jahre haben die Krankenstände überdurchschnittlich steigen lassen. Diese prekäre Personalsituation wird durch den Weggang von Mitarbeitenden verschärft, welche der Pflege den Rücken gekehrt haben.“ Hinzu käme die fehlende wirtschaftliche Planungssicherheit für die Träger.

Das neue Infektionsschutzgesetz sehe zusätzliche Aufgaben vor, die ohne zusätzliche finanzielle Mittel „weder mit unseren Versorgungsverträgen noch mit unserem Anspruch einer qualitativ hochwertigen Versorgung zum Schutz der Bewohner“ übereinzubringen seien. In dem offenen Brief wird abschließend „eine gesamtgesellschaftliche und politisch geförderte Solidarität gegenüber vulnerabler Personengruppen“ gefordert: „Testen, Impfen und Maske tragen darf nicht nur in stationären, teilstationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen gelten.“ Infektionsschutz gehe alle etwas an und sei nicht alleine die Aufgabe der Pflege. (AZ)