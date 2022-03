Hilfsaktion für Ukraine: So unterstützen KJR, Traumtheater und die Rohrenfelser Senioren

Die Hilfsbereitschaft im Kreis Neuburg-Schrobenhausen für die Menschen in der Ukraine ist enorm. Welche Unterstützung Kreisjugendring, das Traumtheater und die Rohrenfelser Senioren leisten.

Die enorme Welle der Hilfsbereitschaft im Kreis Neuburg-Schrobenhausen für die Menschen in der Ukraine reißt nicht ab. Wie bereits berichtet, haben die beiden Unternehmer Wolfgang Gensberger und Michael Grontzki eine Hilfsaktion gestartet – und mittlerweile braucht es einen ganzen Fahrzeug-Konvoi, so viele Pakete mit Spenden sind zusammengekommen. Nun haben auch der Kreisjugendring, fleißige Handarbeiterinnen aus Rohrenfels sowie das Neuburger Traumtheater ihre Unterstützung zugesagt.

„Als wir von der Hilfsaktion erfahren haben und zudem, welche Herausforderung der Transport mit sich bringt, kam spontan die Idee, zu helfen“, berichtet Guido Büttner, Geschäftsführer des KJR Neuburg-Schrobenhausen. So stellen er und sein Team drei Kleinbusse zur Verfügung, um die Hilfspakete an die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen. „Zwei Fahrzeuge sind schon voll beladen, das dritte folgt“, so Büttner. Gute elf bis zwölf Stunden sind der Geschäftsführer sowie fünf weitere KJR-Mitglieder dann unterwegs, „pro Bus immer zwei, um sich beim Fahren abzuwechseln“.

KJR, Traumtheater und Rohrenfelser Senioren unterstützen Hilfsaktion für Ukraine

Helfen wollen auch die Rohrenfelser Seniorinnen. Dutzende Mützen, Schals und Socken haben die fleißigen Frauen, allen voran Elisabeth Preschl, bereits für Bedürftige der Neuburger Tafel gestrickt. Zuletzt haben die Handarbeiterinnen ihre Werke bei der Bäckerei Jann in Wagenhofen zum Verkauf angeboten. Der gesamte Reinerlös, insgesamt 410 Euro, konnten nun an die Neuburger Tafel übergeben werden – und zugleich geht ein großer Korb mit Selbstgestricktem an die hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine. „Wir haben von der Neuburger Hilfsaktion gehört und haben unsere Spendenübergabe ein wenig umgemodelt“, sagt Elfriede Preschl von den Rohrenfelser Senioren. Und so gehen viele bunte Mützen, Schals und Socken in die Ukraine. „Eine wirklich tolle Aktion“, sagt auch Tafel-Vorsitzende Philomena Schlamp, die sich zugleich sehr über die Geldspende freute.

Philomena Schlamp (v.l.) von der Neuburger Tafel freut sich über die Geldspende der fleißigen Strickerinnen Ursula Wittmann, Elisabeth Preschl und Elfriede Preschl. Eine Kiste mit Handarbeiten geht zudem in die Ukraine. Foto: K. Kretzmann

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Hilfsbereitschaft für die Ukraine reißt nicht ab

Mit zwei Aktionen will auch das Neuburger Traumtheater unterstützen. Unter dem Motto „Lächeln in der Kiste“ soll mit kleinen Trostpäckchen den Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden, „denn sie sind immer die Leidtragenden“, sagt Vorsitzende Tanja Kolb. Gesucht werden daher Dinge wie Spiele, Puppen, Kuscheltiere, Malbücher oder auch kleine Süßigkeiten, verpackt in eine Kiste so groß, wie ein Schuhkarton. „Zum anderen möchten wir einen geschützten Raum für die ankommenden, sicher traumatisierten Kinder schaffen“, schreibt Kolb in dem Aufruf. Demnach sollen die Räumlichkeiten des Traumtheaters Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten bieten, um mit Gleichaltrigen spielen, basteln, essen, tanzen, lachen und vieles mehr, „an so vielen Tagen wie möglich in der Woche“ zu können. Nähere Infos zu beiden Aktionen gibt es am Montag, 7. März, um 18 Uhr im Traumtheater Neuburg am Skaterplatz, Donauwörther Straße 5 1/2 in Neuburg.