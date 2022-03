Neuburg

18:00 Uhr

Hilfskonvois aus Neuburg in die Ukraine brechen nicht ab

KJR-Helfer in Jarosław nahe der polnisch-ukrainischen Grenze: (von links) Guido Büttner, Thomas Raba, Gerhard Mattick und Matthias Raba.

Plus Während das Helferteam um Wolfgang Gensberger wieder zurück in Neuburg ist, ist Michael Grontzki Donnerstagnacht mit einem 7,5-Tonner gen Osten aufgebrochen.

Ein VW-Bus mit Anhänger, bestenfalls voll mit Kleidung für Kinder, Süßigkeiten und wärmenden Decken hätte es werden sollen, mit dem Michael Grontzki sich auf die Fahrt nach Polen machen wollte, um dort vor allem den Kindern ukrainischer Flüchtlinge zu helfen. Und wenn noch Platz wäre, wollte er diesen mit Hilfsmaterial von Bauunternehmer Wolfgang Gensberger auffüllen. Donnerstagnacht machte sich Grontziki nun auf den Weg gen Osten: Mit einem randvollen 7,5-Tonner samt Anhänger und einem Fiat Ducato, an dem ebenfalls noch ein voll bepackter Anhänger hängt. „Wir hatten in dieser Woche Land unter“, beschreibt Brigitte Barna, Mitarbeiterin bei Michael Grontzkis Karosserie- und Lackierereibetrieb, der Karo-La GmbH in Neuburg-Zell.

