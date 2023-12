Hin und Her bei der Blauen Traube: Darf umstrittene Überdachung bleiben?

Plus Die umstrittene Überdachung des Biergartens der Blauen Traube sorgt weiter für Gesprächsstoff. Nicht einmal die Stadtverwaltung ist sich einig, wie man damit umgeht.

Eigentlich schien alles geklärt bei der umstrittenen Überdachung des Biergartens der Blauen Traube in der Neuburger Altstadt: Die Konstruktion sollte im November ab- und im April wieder aufgebaut werden. Doch weil Wirtin Stephanie Höck vor einigen Wochen lediglich die Plane entfernen ließ und das Gerüst stehen gelassen hat, bekam sie jetzt Post vom städtischen Bauamt.

Darin wurde Höck aufgefordert, auch die Stahlkonstruktion über den Winter zu entfernen. Wie berichtet, hatte vor allem das Landesamt für Denkmalpflege an dem Anbau massive Kritik geübt. Dass die Traube-Wirtin dennoch derzeit keinen Handlungsbedarf sieht, liegt vor allem an zwei prominenten Unterstützern. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hatte die Angelegenheit sowieso schon im Frühjahr zur Chefsache erklärt. Auf Nachfrage erklärte er jetzt, dass ihn die Dachkonstruktion nach wie vor nicht störe und man Höck nicht zumuten könne, das Gerüst jedes Jahr auf- und abzubauen, weil dies zu viel Geld kosten würde. Gmehling: „Jetzt ist Weihnachten, und jetzt muss amal a Ruah sein!“