Hinein ins volle Jazzer-Leben: Fetziges und tiefsinniges Dozentenkonzert

Begeisterten die Zuhörer im proppenvollen Stadttheater: Andreas Feith, Markus Harm, Lisa Wahlandt, Sven Faller und Guido May (von links).

Plus Das Dozentenkonzert der Sommerakademie sorgt für Begeisterungsstürme. Der oft fetzige, aber auch tiefsinnige Konzertabend lässt im wahrsten Wortsinn aufhorchen.

Von Peter Abspacher

Ein bisschen Koketterie darf schon sein. Wir hatten gar keine Zeit zum Üben, wir sind eigentlich gar keine Band, wir kennen uns ja meistens erst ganz kurz – ein paar lockere Bemerkungen dieser Art streute Sven Faller, hinreißender Bassist und so etwas wie der spiritus rector dieses Dozentenkonzertes Jazz ins Programm ein. Gefolgt vom obligatorischen „oooh...“ der Zuhörer.

Sollte wohl heißen, habt Nachsicht, wenn da nicht alles perfekt klappt, wenn manches wie al fresco an die Wand geklatscht daherkommt. Nachsicht üben musste an diesem Abend aber niemand. Die Jazz-Dozenten Andreas Feith und Wolfgang Mayer (Klavier), Sven Faller (Bass), Markus Harm (Saxofon), Martin Kursawe (Gitarre), Guido May (Schlagzeug) und Lisa Wahlandt (Gesang) boten einen hinreißenden Konzertabend, oft fetzig, aber auch tiefsinnig und mit Eigenkompositionen einer Qualität, die im wahrsten Wortsinn aufhorchen ließ.

