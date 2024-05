Neuburg

Hintersinn und Gegenwartskritik: Ein besonderes Ritterstück in Schloss Grünau

Plus Die Rittertage beim Neuburger Jagdschloss sorgen für beste Unterhaltung. Besonders das Schauspiel kann mit aktueller Botschaft überzeugen.

Von Andrea Hammerl

Pulsierendes Mittelalter mit Lagerleben rund ums Jagdschloss Grünau, edlen Rittern zu Pferde, einer Feldschlacht mit rund 60 Komparsen aus unterschiedlichen Gruppen, Fahnenschwinger, Schlangentänzer und Gaukler sowie ein alten Zeiten nachempfundenes kulinarisches Angebot erwartete die zahlreichen Besucher der Grünauer Rittertage. Sonniges Wetter über alle vier Veranstaltungstage sorgte für einen rekordverdächtigen Besucherstrom. Was sich unter anderem in langen Schlangen vor den Verzehrsständen und dicht an dicht sitzenden Zuschauern bei den Darbietungen auf dem Turnierplatz im äußeren Schlossgraben niederschlug.

Um eine besondere Attraktion bereichert hat das Herold-Flynn-Team die Grünauer Rittertage. Axel Loh alias Herold Flynn hat mit Jolly Sera und Ricky Bundles zwei absolute Trickreitprofis mitgebracht, die sich im spannenden Wettkampf hoch zu Ross nichts schenken. Eingebettet wird das kleine Ritterturnier in eine heitere Geschichte mit kritischen Untertönen und Gegenwartsbezug. Schwer arbeitet Brunhilde, die Witwe eines freien, im Kriegsdienst für seinen Lehnsherrn gefallenen Bauern, um den Lebensunterhalt für ihre Familie zu sichern. „Doch düstere Schergen schickten sich an, das Land zu knechten“, verkündet Herold Flynn als Erzähler. Um gleich darauf als Herold des Herzogs von Burgund zu verkünden, die Bauern hätten in Zukunft 100 Prozent Steuern zu zahlen.

