Hinweise gefragt: Drei Sachbeschädigungen in Neuburg

In Neuburg ist es seit Samstag zu drei voneinander unabhängigen Sachbeschädigungen gekommen.

In Neuburg ist es seit Samstag zu gleich drei verschiedenen Sachbeschädigungen gekommen. Davon berichtet die Polizei. Fall Nummer eins ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen zwei Uhr am Donaudamm im Bereich Mühlenweg. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Wasserpegel-Station den Holzzaun beschädigte. Ein Holzbalken brach dabei mittig.

Der zweite Fall ereignete sich laut Polizei in der Adlerstraße zwischen Montag, acht Uhr, und Dienstag, 14.20 Uhr. In diesem Zeitraum hat ein ebenfalls unbekannter Täter die Hausfassade eines Einfamilienhauses beschädigt. An einer kleinen Stelle wurde der Putz entfernt.

Drei Sachbeschädigungen in Neuburg

Die dritte Sachbeschädigung entstand in Gietlhausen zwischen Montag, acht Uhr, und Dienstag, zwölf Uhr. Ein Hochbehälter der Stadtwerke Neuburg im Bereich der Maria-Hilf-Kapelle wurde in dem von der Polizei mitgeteilten Tatzeitraum beschädigt. Vor Ort entdeckten die Beamten ein kleineres Loch im Beton. Auch in diesem Fall ist der Täter bislang unbekannt.

Der Gesamtschaden der Sachbeschädigungen liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (nr)