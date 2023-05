Historiker und Stütze der Stadtwerke Neuburg: Paul Segerer gestorben

Der Neuburger Paul Segerer verstirbt im Alter von 86 Jahren. Besonders für die Stadtgeschichte schlug sein Herz.

Er war ein profunder Kenner der Neuburger Stadtgeschichte und davon konnte er auch glänzend erzählen: Paul Segerer ist jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben. Sein Berufsleben widmete er den Stadtwerken Neuburg, begann als 16-jähriger Lehrling und ging nach 42 Jahren in Pension. Er leitete Vertrieb, Rechnungswesen und Buchhaltung. „Er war ein sehr fachkundiger und angenehmer Kollege“, erinnert sich sein langjähriger Arbeitskollege Jakob Heiß.

Natürlich baute Paul Segerer ein eigenes Stadtwerke-Archiv mit gelegentlichen Ausstellungen im alten Wasserwerk auf. Genauso machte er aktiv im Historischen Verein mit, sammelte Briefmarken und pflegte eine der größten Neuburger Postkartensammlungen. Aufgewachsen in der oberen Altstadt, erlebte er 1945 das Kriegsende mit einstürzenden Häusern nach Luftangriffen und die amerikanische Besatzung mit. Der Trauerfeier für Paul Segerer mit Urnenbeisetzung ist am Mittwoch um 10.30 Uhr im alten Friedhof an der Franziskanerstraße.