Historische Altstadt und Stadtgeschichte erleben

Interessierte können die Neuburger Altstadt im Rahmen von verschiedenen Führungen kennenlernen. Diese Angebote der Tourist-Information stehen zur Verfügung.

Die Neuburger Tourist-Information hat bis Allerheiligen wieder täglich (auch Samstag und Sonntag) von 9 bis 18 Uhr geöffnet - und bietet in der kommenden Woche wieder (fast) die ganze Woche über spannende und lehrreiche Führungen an, um die Altstadt und ihre Geschichte kennenzulernen.

Bei den Sonn- und Feiertagsführungen können Neuburger sowie Gäste die schöne historische Altstadt gemeinsam mit einem erfahrenen Gästeführer erkunden. Erzählt wird nicht nur vom spannenden Leben des weltoffenen Pfalzgrafen Ottheinrich und seinen Nachfolgern, Gästen wird auch ein Einblick in den sonst verschlossenen Saal der historischen Provinzialbibliothek gewährt. Treffpunkt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jeden Sonn- und Feiertag um 14.30 Uhr an der Tourist-Information. Die Führung dauert rund 90 Minuten und kostet sieben Euro pro Person.

Am Georgstag gibt es in Neuburg Stadtführungen rund ums Thema Bier

Bei einem Stadtrundgang am Samstag entdecken Teilnehmende die historische Altstadt mit ihren vielen kleinen, malerischen Gassen, und erfahren dabei Interessantes über die Sgraffiti-Kunst im Schlossinnenhof und werden durch die eindrucksvolle Schlosskapelle geführt. Außerdem besichtigen sie die prächtige Hofkirche mit ihrer imposanten Fassade am schönen Karlsplatz umgeben von Bürger- und Patrizierhäusern. Als besonderes Highlight wartet am Ende des Spaziergangs noch die Provinzialbibliothek. Auf Wunsch erhalten Interessierte auch einen Einblick in das Rathaus und erfahren interessante Geschichten des Gebäudes und können die wunderschön dargestellten Rathaus-Gemälde bestaunen. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Tourist-Information. Die Führung kostet sieben Euro pro Person.

Der 23. April, also der Georgstag oder Georgi, war früher für die zahlreichen Brauereien in Neuburg ein wichtiger Tag. Ab hier durfte kein Bier mehr gebraut werden bis zum Michaelstag, also Michaeli Ende September. Warum dieses Verbot nicht nur in Neuburg galt, sondern darüber hinaus im ganzen Land, erfährt man in der Führung "Bier, Wirtshäuser und Brauereien" am kommenden Samstag, 22. April. Die Gruppe wandert vom Hofgarten aus durch die Untere Stadt und weckt Erinnerungen an alte Brauereien, wie Doferlbräu und den Alten Neuhof. Die Gaststätten Alte Post, Waldsperger und Gunsadam erhalten wieder Gestalt. Dazu erhalten Teilnehmende Informationen über die Braukunst, Trinksitten, Bierkieser, gepantschtes Bier und mehr. Natürlich darf auch eine kleine Bierprobe nicht fehlen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Kriegerdenkmal in der Luitpoldstraße. Die Dauer beträgt etwa 90 Minuten, der Preis zehn Euro pro Person.

Eine musikalische Reise durch den Barock wird am Sonntag angeboten. Teilnehmende können wunderschönen Klängen aus der Renaissancezeit lauschen, dargeboten vom Gesangsensemble „Vokal-Lokal“, während die Stadtführerin beim Rundgang durch die historische Altstadt die ein oder andere Anekdote zum Thema „Liebe und Leid am Fürstenhofe“ und andere interessante Begebenheiten zur bewegten Stadtgeschichte anschaulich präsentiert. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Tourist-Information. Die Führung dauert 90 Minuten und kostet acht Euro pro Person. Kinder unter 14 Jahren sind frei.

Bei allen Führungen ist keine Anmeldung erforderlich. (AZ)