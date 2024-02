Historischer Verein spürt Sparlinie der Stadt Neuburg

Im laufenden Jahr muss der Historische Verein, der das Stadtmuseum betreibt, mit weniger Budget auskommen.

Die Sparlinie der Stadt Neuburg bekommt auch der Historische Verein zu spüren. Die Personalkosten für das Museum übernimmt im Wesentlichen die Stadt. Sie fährt diese Summe nun von 287.000 Euro auf 250.000 Euro zurück. An der Unterstützung des Vereins und der Weiterführung des Museums könne kein Zweifel bestehen, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Das Heimatmuseum ist notwendig, um das historische Erbe der Stadt zu bewahren.“

Der Verein leiste dabei im Ehrenamt wertvolle Arbeit. Das sieht auch FW-Stadtrat Florian Herold so. Er wünscht sich gleichzeitig mehr Tempo in der Modernisierung der Museumsarbeit und „ein Feedback des Wandels.“ Einen Zuschuss von 7000 Euro zur Verringerung des Vereinsdefizits gewährte jetzt der Finanzausschuss ohne Gegenstimme.

Das Museum im Weveldhaus gehört zur historischen Visitenkarte der Stadt Neuburg. Der Verein betreibt es und die Stadt trägt es im Wesentlichen. Foto: Winfried Rein

Kulturreferentin Gabriele Kaps erinnerte ihre Kollegen daran, dass sie öfter Ausstellungen besuchen und auch Mitglieder des Historischen Vereins werden könnten. Er brauche diese Unterstützung und gleichzeitig Verjüngung. Immerhin sei jetzt die Lagerproblematik der Gesteinssammlung gelöst worden. Die archäologischen Funde – vorwiegend von Heimatforscher Michael Eckstein – sind vom Zwischenlager im ehemaligen Grundig-Werk an der Ambergstraße in angemietete Räume in Wagenhofen gebracht worden. (rew)