Hitze in der Region: Diese Tipps sorgen für die nötige Abkühlung

Knackige 33 Grad zeigt das Thermometer am Dienstag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an - und es bleibt heiß. Was Abkühlung bringt, weiß Notarzt Alexander Hatz.

Die Schlafqualität lässt zu wünschen übrig, der Schweiß schießt schon bei der kleinsten Bewegung aus den Poren und die Konzentration lässt nach: Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ächzt unter der derzeitigen Hitze, Temperaturen über 30 Grad machen Mensch, Tier und Natur zu schaffen. Doch was sorgt für Abkühlung? Und worauf sollte man besonders achten? Notarzt Alexander Hatz hat ein paar, vor allem altbewährte, Empfehlungen.

Seit vielen Jahren ist Alexander Hatz als Notarzt im ganzen Landkreis und darüber hinaus unterwegs. Der Mediziner weiß genau, wie der menschliche Körper auf Hitze reagiert und was man tun kann, um Abkühlung zu schaffen. "Es sind die klassischen Verhaltensweisen und Empfehlungen, die seit jeher gelten", sagt er. Da ist zum einen die pralle Sonne, "die sollte man bei diesen Temperaturen in jedem Fall meiden, besonders mittags". Das gelte besonders in Kombination mit körperlicher Ertüchtigung. "Es ist natürlich keine gute Idee, in der Mittagssonne Joggen zu gehen oder im Garten zu werkeln." Das sollte eher auf die kühleren Abend- oder Morgenstunden verlegt werden.

Ferner ist es laut Hatz wichtig, genügend zu trinken, "aber nicht zu viel". Ideal sind zwei bis drei Liter bei einem Erwachsenen. Wer aber körperlich anstrengende Arbeit verrichten muss, der sollte natürlich mehr trinken. Ist die Flüssigkeitszufuhr allerdings höher, als sie der Körper braucht, "kann es auch mal zu Übelkeit oder Schwindel kommen".

Hitze im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Pralle Sonne meiden und ausreichend trinken

Wer im Zuge seiner Arbeit viel draußen sein muss und diese noch dazu anstrengend ist, sollte dem Mediziner zufolge darauf achten, genügend Pausen zu machen, dem Körper im wahrsten Sinne des Wortes eine Verschnaufpause gönnen. "In den Schatten oder, wenn möglich, in einen kühlen Raum gehen." Letzteres rät er auch Senioren oder Menschen mit Vorerkrankung. "Sie sollten ebenfalls die pralle Sonne meiden und auf die Flüssigkeitszufuhr achten. Gerade bei bereits vorliegenden Erkrankungen kann sich die Hitze negativ auswirken."

Auch das Gesundheitsministerium hat einige Tipps parat, die für Abkühlung sorgen. Neben den bereist genannten, hilft es, richtig zu lüften. Nur wenn es draußen kühler ist als drinnen, macht das Lüften überhaupt Sinn. So sollten in den frühen Morgenstunden oder nachts alle Fenster gleichzeitig geöffnet werden, um einmal gut durchzulüften. Im Anschluss alles wieder schließen und Fensterläden zumachen sowie Rollos herunterlassen.

Für Erfrischung sorgen auch Ventilatoren, besonders, wenn davor ein Gefäß mit Eiswürfeln steht. Der Luftzug hat einen kühlenden Effekt auf der Haut und trocknet den Schweiß. Nachts hilft der Ventilator dabei, die kühlere Luft zu verteilen. Für Abkühlung sorgen auch feuchte Tücher, die in einem Raum aufgehängt werden, oder Gefäße mit kaltem Wasser. Und eines sorgt immer für Abkühlung: ein Besuch im Freibad, am Weiher oder am Badesee.