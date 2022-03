Neuburg

Hoagarten in Neuburg: Von Mundart bis Volksmusik

Baches Musikanten erfreuten die Zuhörer und Zuhörerinnen in der Acker-Alm bei den Maschinenringen in Neuburg mit schmissigen Märschen, temperamentvollen Polkas und stimmungsvollem Walzer.

Plus Zünftig und nahbar: In der Acker-Alm bei den Maschinenringen in Neuburg findet der „Hoagarten“ statt. Die Interpreten passen perfekt in das heimelige Ambiente.

Von Andrea Hammerl

Zünftige Musi, Geschichten mitten aus dem Leben, ein versierter Moderator und gut gelauntes Publikum, das alles im griabigen Ambiente der Acker-Alm – schöner kann ein Hoagarten kaum sein. Rund 120 Zuhörer und Zuhörerinnen genossen die von Beginn an aufgeräumte Stimmung, die von Herzen kommende und zu Herzen gehende Musik der Oberstimmer Hoagarten Musi, des Pichler Zwoagesangs, von Baches Musikanten und dem aus diesen rekrutierten s’Mösler Klarinettentrio. Dem gehörte auch Moderator Sepp Hartl an und erklärte humorvoll, warum fünf Klarinettisten nicht unbedingt ein Quintett sein müssen, sondern – da sie dreistimmig spielten – eben ein Trio zu fünft.

