Neuburg

vor 31 Min.

Hochkarätiger Fasching beim großen Gardetreffen

Coole Ideen brachten die Garden und Showtanzformationen zum Treffen in die Neuburger Parkhalle mit. Dieses Team erinnerte an die Zeit von Rocklegende Elvis Presley. Verträumt hält diese Showtänzerin auf der Bühne in der Parkhalle in Neuburg einen kurzen Moment inne.

Plus Das 32. Gardetreffen der Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken füllt die Parkhalle. Beeindruckend, was die 20 Garden und Showformationen dort auf der Bühne präsentieren.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Zwangspause hieß es jetzt wieder "Funken – hopp hopp". Die Neuburger Burgfunken hatten zum Gardetreffen in die Parkhalle geladen. 14 Faschingsvereine mit insgesamt 20 Garden und Showtanzformationen folgten der Einladung in die Ottheinrichstadt – zum Teil mit dem großen und mit dem kleinen Hofstaat. Die Großen tanzten am Samstag. Am Sonntag war dann der Nachwuchs an der Reihe. Damit konnten die Burgfunken endlich in die Tat umsetzen, was bereits vor Jahren geplant wurde: groß am Samstag – klein am Sonntag.

