Hochzeit mit Babybauch: Reinhard Brandl hat Ja gesagt

Der Bundestagsabgeordnete hat am Wochenende seine Ines geheiratet. Im Mai erwartet das Paar sein erstes Kind.

Der Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl hat am Samstag seine Partnerin Ines Held (39) im Arco-Schlößchen geheiratet. Die beiden wurden von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling getraut. "Wir beide sind Bernhard Gmehling und seiner Frau Hermine persönlich eng verbunden und es war uns eine Ehre, vor ihm und der wunderschönen Kulisse Neuburgs unser Ja-Wort geben zu dürfen", teilt Brandl in einer Pressemitteilung mit.. Die anschließende Feier fand im kleinen Familienkreis ebenfalls im Arco-Schlößchen statt.

Ines Held stammt aus dem niederbayerischen Dingolfing. Sie arbeitet als Referatsleiterin in der Bayerischen Staatskanzlei in München. Ihr beruflicher Weg hat sie zwischendurch auch an die Bayerische Vertretung nach Berlin geführt. Dort haben sie 2017 auch Reinhard Brandl kennengelernt. Seit 2018 sind die beiden ein Paar.

Am Samstag wurde aus Ines Held nun Ines Brandl. Und schon bald wird es auch weiteren Familienzuwachs geben. Ende Mai erwartet das Paar sein erstes Kind. Eine feste Elternzeit ist für Bundestagsabgeordnete allerdings nicht vorgesehen. "Ich werde aber natürlich für meine Frau und mein Kind da sein, wann immer sie mich brauchen." (nr)