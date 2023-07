Höhere Preise für Parkbad, Stadtbus und Parken in der Tiefgarage

Die Eintrittspreise im Neuburger Hallenbad steigen. Damit wollen die Stadtwerke pro Jahr 150.000 Euro mehr einnehmen. Auch der Bus und die Tiefgaragen werden teurer.

Wer ab Herbst im Parkbad am Automaten einen Chip löst, wird künftig statt vier Euro sechs Euro zahlen. Auch in Bus und in der Tiefgarage müssen Kunden ein paar Euro mehr berappen. Dafür hat sich der Werkausschuss am Mittwochabend klar entschieden. Allein im Hallenbad hoffen die Stadtwerke auf ein Plus von 150.000 Euro. Doch damit sind nicht einmal ein Viertel der Kosten des Parkbades gedeckt. Deshalb feilen die Stadtwerke schon jetzt an einem umfassenderen Preiskonzept.

18 Prozent der Kosten würden gedeckt werden, wenn die Besucherzahlen trotz Preiserhöhung so bleiben wie bisher. "Vor wenigen Jahren waren wir bei einem Deckungsgrad von 24 Prozent", erinnerte Rechnungsprüfer Erwin Lösch die Stadträte im Werkausschuss. Im Jahr 2021 hätte man rein rechnerisch 30 Euro pro Badegast verlangen müssen, um die Kosten zu finanzieren. Werkreferent Roland Harsch (FW) bat darum, diese Zahlen jährlich im Ausschuss vorzustellen, um dann auch die Preise regelmäßig zu überprüfen. Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben übrigens weiter freien Eintritt.

Es soll ein Tarifkonzept geben, das Stadtwerke-Kunden eine Ermäßigung ermöglicht

Nach einiger Diskussion, um mögliche Ermäßigungen für Senioren oder Familie appellierte OB Bernhard Gmehling keinen "Tarifdschungel" aufzubauen. "Wir sollten es nicht verkomplizieren." Dafür warb auch der stellvertretende Werkleiter Andreas Bichler, denn technisch sei es schwierig, an den fehleranfälligen Kassenautomaten viele verschiedene Tarife zu hinterlegen. Zudem sei eine Kontrolle, ob jemand Senior ist oder Studentin, nicht möglich, weil kein Personal mehr an der Kasse sitze.

2019 hatten die Stadtwerke aus betrieblichen Gründen die Kassenkräfte entlassen und verkaufen den Eintrittschip ausschließlich am Automaten. "Seitdem ist die Zahl der verkauften Jugendkarten übrigens deutlich angestiegen", sagte Bichler.

Das sind die neuen Eintrittspreise im Parkbad:

Erwachsene Jugendliche Kind bis 6 Kurztarif p. Person Sauna Sauna Jugend Aktueller Tarif 4 Euro 3 Euro frei 2,50 Euro 11 Euro 10 Euro Ab Saison 2023/2024 6 Euro 5 Euro frei 3,50 Euro 15 Euro wie Erwachsene

Auf Anregung des Stadtrats Gerhard Schoder (Grüne) und des Bürgermeisters Johann Habermeyer (FW) sollen die Stadtwerke zeitnah ein Konzept erarbeiten, wie Kunden der Stadtwerke beim Eintritt ins Parkbad einen Rabatt erhalten können. "Wer von uns Strom, Wärme oder Wasser bezieht, sollte Vorteile haben", sagte Habermeyer, der darin eine echte Möglichkeit der Kundenbindung sieht. Bis zur nächsten Preiserhöhung solle das Konzept vorliegen. OB Gmehling hielt die Idee für gut, doch müsse es auch rechtlich wasserdicht sein.

Dafür - da herrschte Einigkeit - müsste aber dann auch das bereits mehrfach angekündigte digitale Ticketsystem installiert sein. Ziel ist es, dass die Badegäste via Smartphone ihr Ticket kaufen und per QR-Code durch das Drehkreuz laufen. Diese Investition ist nicht beschlossen, allerdings hatten die Probleme mit den Ticketautomaten sowohl im Parkbad als auch im Brandl mehrfach für Ärger gesorgt.

Ab 1. Oktober steigen die Parkgebühren in den Tiefgaragen der Stadt Neuburg

Beschlossen wurden auch die neuen Parkgebühren in den Tiefgaragen der Stadtwerke ab 1. Oktober. Diese werden auf 1,80 Euro pro Stunde angehoben. Die Semmeltaste wird nur noch für eine Zeitdauer von 30 Minuten gelten. Zuletzt habe man 800.000 Euro in neue Technik investiert. Auch bei den oberirdischen Parkplätzen und am Parkdeck an der Luitpoldstraße soll dies angepasst werden und dann zeitgleich gelten. Darüber muss allerdings der Verkehrsausschuss der Stadt entscheiden.

Das sind die neuen Tarife in der Tiefgarage in Neuburg:



Pro Stunde Semmeltaste Aktueller Tarif 1,50 Euro 45 Minuten frei Ab 1.10.2023 1,80 Euro 30 Minuten frei

Ab 1. Oktober wird dann auch der Stadtbus mehr kosten. Statt bisher für 1,50 Euro fahren Personen ab 15 Jahren für zwei Euro mit. Auch für Schüler bis 14 Jahre wird es teuer. Kinder bis sechs Jahre fahren weiter kostenlos. Ziel der neuen Tarifstruktur sei es, mehr Jahreskarten zu verkaufen, denn diese seien im Vergleich weniger verteuert worden. Mit den 31.000 Euro an Mehreinnahmen hoffen die Stadtwerke, das mindestens 38 Prozent der Kosten gedeckt werden. Wie das 49-Euro-Ticket die Stadtwerke belastet oder auch gegengerechnet wird, werde laut Bichler in der nächsten Sitzung dargelegt.

Das sind die neuen Preise im Stadtbus Neuburg:

Ab 15 Jahre Einzelfahrt Tageskarte 10er Karte Monatskarte Ehrenamtskarte Monatstarif Jahreskarte Familie Aktueller Tarif 1,50 Euro 4,50 Euro 12 Euro 29 Euro 26 Euro 230 Euro 3 Euro Ab 1. 10. 2023 2 Euro 6 Euro 15 Euro 35 Euro 32 Euro 280 Euro 4,50 Euro