vor 33 Min.

Hofgartenfest, Birdland, Vereine: So will Neuburg jetzt sparen

Plus Neuburg muss den Gürtel enger schnallen. Doch die Kürzungen für Kultur und Sport fallen deutlich weniger drastisch aus. Die Entscheidung zum Hofgartenfest ist gefallen.

Wenn das Geld knapp wird, dann muss gespart werden. Genau das gilt auch für die Stadt Neuburg. Jetzt also liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wie vor allem mit den Zuschüssen für Vereine, Kulturschaffende und mit der Finanzierung von Festen umgegangen werden soll. Die Vorschläge des Stadtkämmerers Markus Häckl im Finanzausschuss am Dienstagabend kamen gut an. Und so gab es nur in Detailfragen einige Diskussionen. Im Grunde aber können die Ausschussmitglieder mit den nun geplanten Kürzungen und Ideen für Mehreinnahmen leben.

Schon zu Beginn der Beratungen wurde deutlich: So düster wie der Blick in die finanzielle Zukunft der Stadt Neuburg erschien, ist es gar nicht. Das liegt zum einen daran, dass weniger Geld als bisher angenommen an den Landkreis überwiesen werden muss, weil die Umlagekraft der Stadt sinkt. Die Verwaltung hat zudem noch mal alles auf den Prüfstand gestellt, sodass nach aktuellem Stand über 2,2 Millionen Euro herausgeholt werden konnten. Mit den Sparmaßnahmen und einem Kredit von 6,5 Millionen Euro wird der Haushalt in etwa dem der Vorjahre entsprechen – und anstehende Projekte wie der neue Volksfestplatz können umgesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

