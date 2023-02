Holzeinschlag im Englischen Garten war genehmigt

Plus Der Eingriff am Uferweg im Englischen Garten verärgert Spaziergänger und Jogger. „Der Weg war hochgradig unsicher“, sagt Forstdirektor Peter Niggemeyer.

„Kahlschlag“, „Zerstörung“, „Schlimme Abholzung“ – dem jüngsten Holzeinschlag im Englischen Garten bringen Spaziergänger und Jogger wenig Verständnis entgegen. Doch es handelt sich um eine von der Stadtpolitik und allen Fachbehörden genehmigte Aktion.