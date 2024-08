Holzfass von Neuburger Volksfest gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen entwendete ein bislang Unbekannter in der Zeit zwischen 01 Uhr und 08.00 Uhr ein auf dem Voksfest aufgestelltes Holzfass. Das Fass war durch einen Schausteller am Volksfestplatz als Abstelltisch aufgestellt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, muss das Fass aufgrund seines Gewichts von ca. 50 Kilogramm durch den Täter entweder weggerollt oder mit einem Fahrzeug weggefahren worden sein. Das Fass hat einen Wert von rund 250 Euro. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)

