Neuburg/Holzheim

11:30 Uhr

Gemeinnütziger Verein: Krisen erschweren Krankenhaus-Ausbau in Likoni

Plus Maria Sedlmair arbeitet im Neuburger Klinikum und hat vor zehn Jahren einen Verein gegründet, der den Aufbau eines Krankenhauses in Likoni unterstützt.

Von Laura Gastl

Die gute Nachricht: Vor zehn Jahren hat Maria Sedlmair, stellvertretende Stationsleiterin im Neuburger Krankenhaus, den gemeinnützigen Verein „Likoni – Healthcare for all“ gegründet. Das bedeutet zehn Jahre finanzielle Unterstützung für das Kingston Hospital im kenianischen Likoni. Zehn Jahre, in denen das Krankenhaus schrittweise aufgebaut werden konnte. Zehn Jahre, in denen Chefarzt Charles Kiprono Cheruiyot bedürftige Patientinnen und Patienten dank Spenden behandeln konnte. Doch Maria Sedlmair und ihr Team sind noch nicht am Ziel – sie wollen das Spital in Kenia weiter ausbauen und den Menschen vor Ort helfen.

