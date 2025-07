Honigprojekt der Grundschule Neuburg-Ost

Auf Einladung des Rotary Clubs Neuburg fand kürzlich erneut ein Bienentag für Grundschüler statt. In Gietlhausen bot sich Schülern der 4. Klasse der Grundschule Neuburg-Ost eine einzigartige Gelegenheit, die faszinierende Welt der Bienen und der Imkerei hautnah zu erleben. Die Schüler konnten dabei nicht nur viel Wissenswertes über das Leben der Bienen lernen, sondern auch selbst Hand anlegen und den Prozess der Honigherstellung aktiv miterleben. Nach einer einführenden Präsentation über die Grundlagen der Imkerei und das Leben der Bienen, konnten die Kinder sich bei einer Honig-Verkostung stärken. Ein absolutes Highlight war der Besuch bei Bienenstöcken, um die Bienen live in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben. Die Kinder konnten sehen, wie der Imker die Bienenstöcke pflegt und den Honig erntet. In der Folge durften die Schüler auch selbst mit anpacken und beim Entdeckeln und Schleudern des Honigs helfen. Schließlich ging es daran den Honig abzufüllen und auszuwiegen, um ihn dann in einem selbst gestalteten Glas mit nach Hause zu nehmen. Die Imkerin Judith Ker und der Imker Sebastian Burkhart stellten nicht nur die Ausrüstung zur Verfügung, sondern konnten mit ihrer altersgerechten Anleitung ihre Begeisterung für die Bienen an die Schüler weitergeben. Die Kinder trugen mit viel Spaß und Neugierde an den unterschiedlichen Stationen maßgeblich zu dem Erfolg des Bienentages bei. „Der Ausflug war nicht nur lehrreich, sondern auch eine tolle Erfahrung für die ganze Klasse – voller Wissen, Spaß und natürlich leckerem Honig!“ findet Anja Dohmen, Klassenleiterin der Schülerinnen und Schüler aus Neuburg. „Wir freuen uns schon auf den nächsten Rotary Bienentag!“ kommentierten Hartmut Haderlein, Präsident des Rotary Clubs Neuburg und Manfred Hiebl, Rektor der Grundschule Neuburg Ost die erfolgreiche Veranstaltung.

