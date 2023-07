Hospizbegleiter: Neue Helfer für die letzten Stunden des Lebens

In Neuburg haben sich 22 Frauen und ein Mann zu Hospizbegleitern ausbilden lassen. Die Ehrenamtlichen sind für Sterbende auf ihrem letzten Weg da. Was sie antreibt.

Über ein halbes Jahr haben sich in Neuburg 22 Frauen und ein Mann zu ehrenamtlichen Hospizbegleitern ausbilden lassen. Von Ende November 2022 bis zum Abschluss des Kurses im Juni beschäftigte die Gruppe sich mit dem Sterben, mit Krankheitsbildern von Demenz und mit dem Trauern. Veranstaltet wurden die Schulung vom Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen.

Die Beweggründe für die Teilnahme an dem Kurs waren ganz verschieden. Tanja Kydal begleitete ihre eigene Mutter und ihre Großeltern in den letzten Lebensjahren. Irgendwann sei bei ihr der Wunsch da gewesen, das Thema professioneller anzugehen. "Für mich war es wichtig, mehr über Demenz zu erfahren", sagt Kydal. Wie können Menschen mit der Krankheit unterstützt werden? Diese Frage stand für die Teilnehmerin zu Beginn im Raum.

Martina Macchi hatte vor dem Kurs keine Berührungspunkte mit der Pflege. Der Tod und das Sterben hätten die Schauspielerin und Yoga-Lehrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen aber schon immer beschäftigt. "Ich wollte einen natürlichen Zugang dazu finden und Ängste abbauen", schildert sie. Für Macchi sei es ein Schritt aus der eigenen Komfortzone gewesen.

22 Frauen und ein Mann schließen Kurs zur Hospizbegleitung ab

Warum heuer so viele an dem Kurs teilnahmen, kann sich der Hospizverein nicht genau erklären. "Wir wachsen und das freut uns", sagt Vize-Vorsitzende Claudia Heinrich. In den Jahren zuvor absolvierten zwischen 13 und 18 Menschen den Vorbereitungskurs. Vielleicht wollen die Leute neben ihrer Arbeit noch etwas Sinnvolles machen, schätzt Heinrich. Gleichzeitig werde der Verein immer bekannter, der Zulauf werde größer.

Neben Seminaren zu Patientenverfügung, Bestattung und Pflege lernten die Teilnehmenden im Laufe der sieben Monate auch viel über sich selbst. Dazu gehörten Themen rund um nonverbale Kommunikation und Zuhören. Zentral in der Begleitung von Sterbenden sei das Dasein. Das wird im Gespräch mit den Begleiterinnen deutlich. "Das Dasein ist für mich das Wichtigste", hält Kydal fest. Dazu gehöre auch, einfach mal Stille auszuhalten, wenn ein Gespräch abbricht oder gar nicht möglich ist. Man müsse aus einer "Machen-Haltung" herauskommen, führt sie weiter aus. Die Ehrenamtlichen schenken den Menschen ihre Zeit.

Manchmal helfen sie auch bei der Mundhygiene und geben eine Massage, wenn es gewünscht ist. Pflegerische Tätigkeiten übernehmen sie sonst nicht. Martina Macchi gibt zu, dass sie anfänglich Hemmungen hatte. Durch ein Praktikum in einem Pflegeheim, im ambulanten Dienst, in einer Klinik oder im Elisabeth Hospiz in Ingolstadt konnten die Kursteilnehmenden das Erlernte ausprobieren. "Die Koordinatoren des Kurses waren immer da", berichtet Tanja Kydal. Auch Macchi findet lobende Worte: "Es war ein wunderbarer Kurs".

Die beiden Frauen sind seit dem Kursabschluss im Juni nun als Ehrenamtliche im Hospizverein tätig. "Wenn man nicht neugierig auf Menschen ist, kann man das nicht machen", sagt Martina Macchi. Sie begleitete bisher drei Menschen. Die erste Begegnung sei für sie am spannendsten. Tanja Kydal hat an manchen Tagen noch einen Helfer dabei. Ihr Beagle ist mit ihr in Pflegeheimen unterwegs. Das Streicheln des Hundes bringe den Kranken viel Freunde, berichtet sie. Der Hund findet laut Kydal oft schneller einen Zugang zu Menschen, die nicht mehr sprechen können oder bettlägerig sind.