Hospizverein bietet wieder Lebenscafé für Trauernde an

In der Trauer nicht allein sein, sondern sprechen, zuhören, schweigen, lachen und weinen. Wer sich mit Menschen austauschen möchte, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, kann ins Lebenscafé des Neuburger Hospizvereins kommen. Es ist ein Angebot für Trauernde, jeden zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 12. April. Der Nachmittag wird von qualifizierten Trauerbegleiterinnen des Hospizvereins gestaltet. Das Angebot findet im Büro des Hospizvereins statt in der Münchener Straße 15, zweites Obergeschoss, Dachterrasse im Fürstgartencenter, in Neuburg. Die Telefonnummer des Vereins lautet: 08431/4364061. Das Angebot ist kostenfrei. (AZ)