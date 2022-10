Neuburg

18:00 Uhr

Hospizverein Neuburg: Ein Vierteljahrhundert für die Sterbenden

Plus Seit 25 Jahren gibt es den Neuburger Hospizverein. Gegründet wurde er wegen der fehlenden Zeit in der Pflege. Daran hat sich nichts verändert. Der Bedarf an Ehrenamtlichen ist größer denn je.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Es ist bereits ein Vierteljahrhundert her: Der Neuburger Hospizverein wurde vor 25 Jahren gegründet. Damals noch als eigener Verein nur in Neuburg, 2014 kam der Zusammenschluss mit der Hospizgruppe aus Schrobenhausen, seitdem wird die Hospizarbeit landkreisübergreifend bewältigt. Ein guter Anlass, um mit einer Feier das Jubiläum gebührend zu würdigen – und einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Auf all das, was der Verein bereits erreicht hat und wofür er nach wie vor kämpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen