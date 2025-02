Hubert Aiwanger kommt zum Starkbierfest der Freien Wähler nach Neuburg

Das traditionelle Starkbierfest der Freien Wähler Neuburg geht in die 38. Runde. Am Samstag, 15. März, wird der Kolpingsaal Neuburg wieder zum Schauplatz eines unterhaltsamen und geselligen Abends, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Der Vorverkauf startet am Samstag, 15. Februar, um 10 Uhr. Karten sind online unter www.fw-neuburg.de oder an den Eventim-Vorverkaufsstellen in Neuburg erhältlich: TUI Reisecenter, Theresienstraße 14 und Aral Tankstelle, Am Südpark 2.

Starkbierfest der Freien Wähler Neuburg mit Hubert Aiwanger

Laut Ankündigung erwartet die Gäste wieder ein abwechslungsreiches Programm: Die Baringer Blaskapelle sorgt für musikalische Unterhaltung, ein Bühnenprogramm mit Sissy Schafferhans, die Fastenpredigt von Sepp Egerer und das Singspiel „Volle Kraft voraus“, inszeniert von Sepp Egerer. Ein besonderes Highlight: Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister, wird als Ehrengast anwesend sein und den Abend mitgestalten.

In diesem Jahr haben Besucher erstmals die Möglichkeit, ihre Sitzplätze direkt beim Ticketkauf auszuwählen – sowohl online als auch in den Vorverkaufsstellen. Da die Karten im letzten Jahr schnell ausverkauft waren, prüfen die Freien Wähler Neuburg, ob ein zweiter Termin am Sonntag, 16. März, angeboten werden kann. Bei diesem Termin würden die Fastenpredigt und das Singspiel erneut aufgeführt werden. Interessierte können sich unverbindlich über die Website www.fw-neuburg.de vormerken lassen. Sollte genügend Interesse bestehen, findet der Zusatztermin statt. (AZ)