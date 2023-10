Hubert Aiwanger „rockt“ die Jagdmesse in Grünau

Plus Zu den Jagd- und Schützentagen in Grünau kommen rund 25.000 Besucher. Kunstgemälde und Bibersalami im Angebot. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht die deutschen Jäger als „Aushängeschild“.

Der „Popstar“ der Jägerschaft ist am Samstag gekommen. Hubert Aiwanger besuchte die Jagdmesse in Grünau, brach eine Lanze für die grüne Zunft und machte hundert Selfies mit den zahlreicher gewordenen Fans. Diesmal hatte der Regen die 8. Jagd- und Schützentage erwischt, dennoch kamen rund 25.000 Besucher.

Litt die Eröffnung noch unter Absagen, so warteten am nächsten Tag alle auf den politischen Jägerpatron Hubert Aiwanger. Seine Botschaften hatte der Freie-Wähler-Chef vormittags beim Parteitag in Bad Gögging verkündet, in Grünau widmete er sich dem Waidwerk. Noch-Staatssekretär und Jäger Roland Weigert begleitete ihn auf allen Wegen. Wird es was mit dem Ministeramt? „Entscheidet sich vielleicht nächste Woche“, sagte Aiwanger. Weigert wartet ab: „Wir werden sehen.“