Hubertusjagd in Neuburg: Auf Ottheinrichs Spuren in Grünau

Plus Insgesamt 45 Reiter und Amazonen folgten der Hundemeute in den Donauauen rund um das Schloss Grünauzur 35. Hubertusjagd. Der Schleppjagdverein macht trotz Kostenexplosion weiter.

Ottheinrich hätte seine Freude daran gehabt: 45 Reiter und Amazonen jagten hinter der Hundemeute durch die Donauauen bei Grünau. Die 35. Hubertusjagd war nicht auf Wild aus, sondern auf sportlichen Anspruch und schöne Bilder. Reiter und Kulisse lieferten beides.