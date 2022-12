Neuburg

Huckelpiste nach Sanierung: Was passiert mit Neuburgs kaputten Straßen?

Die Grünauer Straße gleicht teilweise einer Holperpiste. Auch andere größere Straßen in Neuburg sind nach Baumaßnahmen in keinem guten Zustand.

Plus Drei größere Straßen in Neuburg sind nach Bauarbeiten in einem schlechten Zustand. Nun ist Abhilfe in Sicht - jedoch nicht für alle.

Von Andreas Zidar

Wer durch Neuburg fährt, muss an manchen Stellen sein Lenkrad gut festhalten. Rillen, Unebenheiten, Erhöhungen und Vertiefungen – solche Holperpisten fallen auf drei größeren Straßen besonders auf, nämlich auf der Grünauer Straße, der Augsburger Straße und im Sehensander Weg. Das Bemerkenswerte: Die schlechten Straßenbeläge waren jeweils das Resultat von Baumaßnahmen, die allem Anschein nach nicht sorgfältig abgeschlossen wurden. An manchen Stellen soll nun nachgebessert werden.

