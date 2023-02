Humanitäre Hilfe: BRK schickt 40 Krankenbetten in die Ukraine

Die Kreisverbände Neuburg-Schrobenhausen und Dachau des Roten Kreuzes helfen zusammen, um Betten in das kriegsgebeutelte Land zu schicken. Wie es zu dem Projekt kam.

Die humanitäre Hilfe des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen ist weiter aktiv und unterstützt mit Projekten Hilfsbedürftige im In- und Ausland. Ein derzeit großes Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem BRK-Kreisverband Dachau ins Leben gerufen wurde, ist die Lieferung von 1000 Pflege- und Krankenbetten in die Ukraine. Seit 2020 konnten die Helfer um BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann bereits etwa 400 Betten in die Ukraine liefern. Durch intensive Kontakte zum ukrainischen Roten Kreuz in Iwano-Frankiwsk wurde der Bedarf an derartigen Betten bekannt. Die Helferinnen und Helfer der Humanitären Hilfe nutzen ihre Kontakte, um ausgemusterte, aber noch funktionsfähige Pflege- und Krankenbetten in ganz Bayern zu sammeln und in die Ukraine zu schicken.

Durch einen dieser persönlichen Kontakte wurden den BRK-Helfern 40 Pflegebetten von einem Allersberger Pflegeheim angeboten. Anfang Januar fuhren zwölf Helfer aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Dachau nach Allersberg, palettierten dort 40 Betten und machten diese sofort versandfertig. Hans Ramsteiner, Initiator des Projekts aus dem BRK Dachau, organisierte den Transport. Wegen der angespannten Kriegssituation konnte das Rote Kreuz in Iwano-Frankiswk die Kosten für die Fracht nicht übernehmen, weshalb kurzerhand der BRK-Kreisverband Dachau und der Förderverein der Humanitären Hilfe in Schrobenhausen die Ladung finanzierten.

BRK-Kreisverbände Neuburg-Schrobenhausen und Dachau schicken Krankenbetten in die Ukraine

Vor wenigen Tagen wurden nun die Betten auf einen ukrainischen Lastwagen verladen und auf die Reise geschickt. "Die Not in der Ukraine ist besonders groß. Die staatlichen Hilfen gehen vor allem in die Verteidigung des Landes. Deshalb sind wir auf die gezielte Hilfe aus dem Ausland angewiesen", so Walerij Startschenko, Leiter des Roten Kreuzes in Iwano-Frankiswk. "Nach jahrzehntelanger Verbindung ist es für uns selbstverständlich, gerade in dieser schwierigen Situation die Unterstützung aufrechtzuerhalten und einfache und notwendige Hilfe zu bringen", beschreibt Hans Ramsteiner aus Dachau die Motivation hinter den Hilfsprojekten.

Als gemeinnützige Organisation ist der Förderverein Humanitäre Hilfe im Roten Kreuz Neuburg-Schrobenhausen zur Finanzierung seiner Aktivitäten dringend auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Sämtliche zur Verfügung stehende finanziellen Mittel sind Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wer helfen will, spendet auf das Konto DE92 7205 1210 0000 0505 00 bei der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. (AZ)