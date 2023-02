Hund beißt auf dem Donaudamm eine Fahrradfahrerin

Einer von mehreren freilaufenden Hunden hat auf dem Donaudamm in Neuburg eine Frau gebissen. Das hat nun Folgen für die Hundehalter.

Zu einem schmerzhaften Aufeinandertreffen zwischen einer Radfahrerin und einem Hund kam es am Mittwoch um die Mittagszeit auf dem Donaudamm in Neuburg.

Wie die Polizei meldet, befuhr zum genannten Zeitpunkt eine 53-jährige Neuburgerin mit dem Fahrrad den Donaudamm in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der parallel verlaufenden Nördlichen Grünauer Straße liefen drei unangeleinte Hunde auf die Dame zu, weshalb die Frau anhielt. Im weiteren Verlauf wurde die Neuburgerin von einem der Hunde in den rechten Unterschenkel gebissen und erlitt hierbei eine kleine, blutende Wunde.

Die vermeintlichen Besitzer der Hunde, die sich in größerem Abstand hinter ihren Hunden bewegten, machten anfangs keinerlei Anstalten, einzuschreiten und die Hunde zurückzuholen. Letztendlich konnte die verletzte Radfahrerin die Hunde selbst in Schach halten, bis deren Besitzer eintrafen und diese übernahmen. Sie begab sich im Anschluss an den Vorfall in ärztliche Behandlung.

Die Halter des bissigen Hundes, ein Ehepaar aus Neuburg, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen. (AZ)