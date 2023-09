Hund beißt Siebenjährigen auf Spielplatz

Auf einem Spielplatz in Neuburg hat ein Hund einem Jungen ins Bein gebissen. Als die Polizei kam, versuchte der Hund, auch einen der Beamten zu beißen.

Ein Siebenjähriger Neuburger war am Freitag gegen 17.15 Uhr auf einem Spielplatz in der Richard-Wagner-Straße in Neuburg. Eine 29-jährige Neuburgerin mit ihrem angeleinten Hund befand sich ebenfalls dort. Wie die Polizei berichtet, lief der Junge knapp an dem Hund vorbei und wurde von ihm in das linke Bein gebissen.

Nachdem der Siebenjährige den Vorfall seiner Mutter erzählte, verneinte die Hundebesitzerin den Biss vorerst. Da wurde die Polizei verständigt. Im weiteren Verlauf erwies sich der Hund nicht als liebevoll, da er zwei Mal nach einem der Neuburger Polizisten schnappte, heißt es im Polizeibericht. Der Polizist blieb bei dem Bissversuch unverletzt. Der kleine Junge erlitt am linken Bein ein Hämatom. Die Hundebesitzerin muss sich nun wegen des Vergehens der Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. (AZ)