Hund hetzt Reh bei Neuburg in den Tod

Plus Beim Rieder Sportplatz kam es zu einem Zwischenfall mit einem frei laufenden Hund – und nicht nur dort. Der Pächter beklagt acht tote Rehe in kurzer Zeit. Nun ermittelt die Polizei.

Vergangene Woche hetzte ein Hund auf der Fläche zwischen Bittenbrunn, Ried und Jahnviertel eine Rehgeiß bis zu einem Gartenzaun und verbiss sich in das Tier. Der Jagdpächter musste das Reh mit einem Pistolenschuss erlösen. Jetzt ermittelt die Neuburger Polizei wegen Jagdwilderei gegen die Hundehalter.