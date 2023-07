Hunderte verfolgen trotz Hitze den Festzug durch die Stadt

Ein Festgeklebter sorgt für Aufregung, Wasserfontänen für Abkühlung. Mit dem Festumzug erreicht das Neuburger Schloßfest seinen Höhepunkt. Weniger Zuschauer als sonst.

Aufregung beim Umzug des Neuburger Schloßfestes. Ein "Aktivist" klebt sich auf der Luitpoldstraße fest und will den Festzug durch die Stadt stören. Sein Begehr: eine "Männerquote für Steckenreiter/innen und straffreies Wildbieseln während des Schloßfestes". Der Protestierende alias Narr Sepp Egerer zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern wird auch gleich mit Eis und kühlen Getränken versorgt. Schließlich hat es schon morgens um 11 Uhr fast 30 Grad. Wer kann, flüchtet in den Schatten. Nur der Festgeklebte muss eben da bleiben, wo er klebt - und harrt dem, was nun auf ihn zukommen wird.

Der "Aktivist" und Narr Sepp Eggerer klebte sich fest für eine Männerquote bei den Steckenreitern und straffreies Pinkeln. Foto: Barbara Wild

Das war nicht wenig, denn über gut eineinhalb Stunden zeigen die mehr als 50 Gruppen des Neuburger Schloßfestes ein "Bild der Renaissance" - so das Thema des Festumzuges. Es ist stets neben dem Feuerwerk am Abend zuvor der Höhepunkt des bunten Treibens. Hunderte säumen die Straßen, auch wenn sich augenscheinlich weniger Volk als sonst eingefunden hat. Die Hitze hatte wohl einige abgeschreckt. Das BRK wird später später einige Menschen wegen Kreislaufproblemen versorgen müssen. Dennoch stehen an den Schattenplätzen und unter den Bäumen die Zuschauenden vom Donaukai bis zur Bergwehr dicht gedrängt. Nach zwei Feuerstößen in den Himmel beginnt der Umzug.

"Aktivist" klebt sich beim Umzug des Neuburger Schloßfestes fest: Die Stadtwache löst das Problem

Als die Stadtwache in der Luitpoldstraße das erste Mal auf den Aktivisten trifft - er klebt sich mehrfach fest - fackelt Hauptmann Andreas Nugel nicht lange und lässt den Störenfried beiseite zerren. Weh tut es dem Narren nicht, sein "Aktivistenkleber" besteht nur aus Wasser und Mehl.

Der Festumzug zeigt ein weiteres Mal mehr, was das Neuburger Schloßfest so einzigartig macht. Die Vielfalt der Gruppen und Vereine, die sich ehrenamtlich einbringen und die Renaissance in all ihren Facetten zum Leben erwachen lassen: von höfischem Adel in Samt und Brokat über grölende Landsknechte, hübsche Mägde mit Blumenkranz im Haar, Pfaffen und Spielleut bis hin zu Trommlern und Fahnenschwingern. Sie alle scheinen niemals müde, ihre Rolle mit Herzblut zu spielen und die Menschen zu begeistern. Hinzu die zahlreichen Gastgruppen aus dem Ausland, allen voran der beliebte italienische Fanfarenzug Sbandiatori aus Sansepolcro.

Lautstark gefeiert: Der Fanfahrenzug aus Italien, die Gruppe Sbandiatori aus Sansepolcro. Foto: Barbara Wild

Die Helden des Tages waren aber nicht nur die Umzugsteilnehmer, die Temperaturen über 30 Grad trotzten, sondern auch die Feuerwehrkräfte aus Neuburg, die mit Wasserfontänen für Abkühlung sorgten. Da dankte schon mal ein Feuerspucker dem Stadtkommandanten per Handschlag. Schaulustige wie heißgelaufene Mitwirkende folgten seinem Beispiel. Jubel aber, haben alle verdient.

