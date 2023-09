Hundesuchstaffel und RTW: Der Sicherheitstag an der Paul-Winter-Schule

Plus Die Paul-Winter-Realschule organisierte einen Aktionstag zum Thema Sicherheit und Prävention. Altersbezogen gibt es in jedem Jahrgang verschiedene Vorträge. Welche Themen besprochen wurden.

Jedes Jahr organisiert die Paul-Winter-Realschule in Neuburg einen Aktionstag zum Thema Sicherheit und Prävention. Ziel ist es die Schülerinnen und Schüler in alltäglichen Themen zu sensibilisieren. Entsprechend der Jahrgänge gibt es für jede Altersgruppe andere Vorträge und Aktionen.

Bilder vom Sicherheitstag an der PWS

Sicherheit ist das große Überthema in der sechsten Jahrgangsstufe. Sei es im Internet, im Straßenverkehr oder mit der Liebe und Freundschaften. Johanna Ehm und Marion Seibold, Sozialpädagoginnen im Gesundheitsamt, zeigen den Sechstklässlern spielerisch was persönliche Grenzen sind und, dass diese für jeden Menschen unterschiedlich sind. Ehm erklärt den Schülerinnen und Schülern, dass sie ab jetzt einen kleinen Schiedsrichter auf ihrer Schulter sitzen haben sollen. Dieser ziehe bei Situationen, die sich nicht richtig anfühlen, die gelbe oder rote Karte, wie beim Fußball.