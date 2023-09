Neuburg

17:45 Uhr

"Ich bin sehr dankbar": Schulamtsleiterin Ilse Stork geht in den Ruhestand

Plus Zehn Jahre war sie Schulamtsdirektorin, fast 40 im Schuldienst. Nun sagt Ilse Stork Ade, die Pension steht bevor. Warum sie ihren Beruf so geliebt hat und welche Rolle Papst Franziskus I. spielte.

Von Katrin Kretzmann

Auf dem Schreibtisch steht eine Kaffeetasse mit bunten Eulen, an den Wänden hängen farbenfrohe Bilder und auf dem Türschild steht nach wie vor ihr Name - noch. Es sind die letzten "Spuren", die auf die Person hinweisen, die mehr als zehn Jahre in diesem Büro gearbeitet hat - und diese sitzt mit einem Lächeln am Besprechungstisch. "Ich würde es immer wieder so machen", sagt Ilse Stork. An diesem Mittwoch hat die Schulamtsleiterin ihren letzten Arbeitstag, dann ruft der Ruhestand. Für die 62-Jährige war ihre Funktion sowie ihr gesamtes Wirken im Schuldienst vor allem eines: Erfüllung.

Als Ilse Stork die erste Klasse der Grundschule in Untermaxfeld besuchte, fragte der Lehrer seine Schützlinge, was sie denn später einmal werden wollen. "Meine Antwort war: Ich werde Lehrerin", erzählt die gebürtige Stengelheimerin. Es war die Neugier, das Lernen neuer Dinge, das diesen Berufswunsch in ihr aufkeimen ließ - und ihre Mutter. "Sie war mit einer Lehrerin befreundet und ihre Erzählungen haben mich immer fasziniert."

