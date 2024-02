"Ich hatte Angst": Neuburger Tierärztin zeigt Landwirt wegen Übergriffs an

Plus Ein Neuburger Landwirt nötigt eine Tierärztin, die auf seinem Hof eine Kontrolle durchführen soll. Jetzt muss sich der Mann vor dem Amtsgericht verantworten.

Rund eine Minute lang habe sie sich aus seinem Griff nicht befreien können. Als eine Neuburger Tierärztin auf dem Hof eines Landwirts eine Kontrolle durchführen wollte, wurde dieser übergriffig. Der Vorfall, der sich im Januar 2023 ereignet hatte, landete nun vor dem Neuburger Amtsgericht. Schon kurz nach Beginn der Verhandlung wurde klar: Dieser Fall könnte sich noch in die Länge ziehen, denn die Anklage umfasste einen entscheidenden Vorwurf noch gar nicht.

Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung wurden dem 60-jährigen Landwirt aus Neuburg bereits vorgeworfen. Denn bei der Kontrolle im vergangenen Jahr hatte er die Tierärztin mit beidem Armen umfasst, um an ihre Kamera zu kommen. Mit dieser wollte die Veterinärmedizinerin Fotos von Mängeln auf dem Hof machen. Wie sie selbst aussagte, habe es Hinweise gegeben, dass auf dem Hof Hygienevorschriften nicht eingehalten werden, weshalb sie zusammen mit einer Kollegin zum Hof gefahren war.