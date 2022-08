"Ich knall dich ab": 19-Jähriger muss sich vor Neuburger Gericht verantworten

Plus Ein 19-jähriger Angeklagter soll in Neuburg einen Mann mit einer Soft-Air-Pistole bedroht haben. Das war nicht das einzige Vergehen, das ihm vor Gericht vorgeworfen wurde.

Körperverletzung in mehreren Fällen und Bedrohung, das waren die Anklagepunkte, für die sich ein 19-Jähriger aus Neuburg vor dem Amtsgericht und Jugendrichter Gerhard Ebner verantworten musste. Der Angeklagte selbst räumte zwar Fehler ein, sah die Hauptschuld seiner Vergehen allerdings immer bei anderen Personen.