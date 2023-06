Neuburg

16:25 Uhr

Ideen für die Innenstadt: Wie kann Neuburg die Donau besser nutzen?

Die Donau in Neuburg ist nur an wenigen Stellen begeh- und erlebbar. Das liegt in erster Linie am Hochwasserschutz.

Plus In einer "Zukunftswerkstatt" erarbeiten rund 50 Menschen Ideen für die Neuburger Innenstadt. Das sind ihre Vorschläge für Donaukai, Schrannenplatz und zum Thema Leerstand.

Von Andreas Zidar

Neuburg an der Donau – den Fluss trägt die Stadt im Namen. Doch könnte man ihn nicht besser nutzen? Dies ist eine der Fragen, die in der "Zukunftswerkstatt" entstanden sind – ein Format, in dem sich rund 50 Menschen Gedanken über die Zukunft der Neuburger Innenstadt gemacht haben, und das Teil des Förderprogramms REACT-EU war. Das Ergebnis sind konkrete Vorschläge, die nun im Stadtrat vorgestellt wurden.

Beteiligt an dem Workshop waren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung sowie 16 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Sie alle trafen sich an zwei Abenden Anfang Mai im Kolpingsaal, um Ideen zu entwickeln. Der Bedarf, neue Impulse zu setzen, sei groß, betont Korbinian Kroiß von der Nonconform Ideenwerkstatt aus Rosenheim, die die "Zukunftswerkstatt" ausgerichtet hat, in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Klimawandel, Digitalisierung, Post-Corona-Trauma, Onlinehandel – all das sind Herausforderungen, auf die Verantwortliche die Innenstädte einstellen müssen.

